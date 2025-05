Lo Sceneggiatore di Scream 7 svela Trama e Data di uscita anticipazioni esclusive

Il terrore torna a farci compagnia con Scream 7! Lo sceneggiatore ha svelato dettagli esclusivi: Neve Campbell riunisce il cast in una nuova e inquietante ambientazione. In un periodo in cui il revival dei classici dell'horror conquista le sale, questo film promette di alzare la posta. Non perdere l'occasione di scoprire come la saga evolve e si rinnova. La data di uscita? È più vicina di quanto pensi!

Scopri i segreti di Scream 7: il motivo del ritorno di Neve Campbell, la nuova ambientazione e la data di uscita. Tutte le anticipazioni dal team creativo!

