Livorno trasportano rifiuti speciali senza autorizzazione | 42enne e 46enne denunciati

A Livorno, un 42enne e un 46enne sono stati denunciati per trasporto illecito di rifiuti speciali. Questo episodio solleva un'importante questione: la gestione dei rifiuti è un tema sempre più attuale in un'epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito pubblico. La lotta contro i comportamenti illeciti deve intensificarsi, poiché ogni piccolo gesto conta nella salvaguardia dell'ambiente. È tempo di prendere consapevolezza e agire!

Un 42enne e un 46enne livornesi sono stati denunciati dai carabinieri forestali di Montenero per trasporto illecito di rifiuti. I due, a bordo di un autocarro, sono stati fermati per un controllo dal quale è emerso che sul mezzo erano presenti rifiuti speciali non pericolosi, costituti da resti.

