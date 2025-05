Liverpool Slot cambia ruolo a Chiesa e poi lo giudica così | VIDEO

In un match avvincente tra Brighton e Liverpool, Arne Slot ha sorpreso tutti schierando Federico Chiesa come centravanti. Una scelta audace che ha suscitato reazioni contrastanti. Il manager ha elogiato l'impegno di Chiesa, sottolineando come questo possa rappresentare un nuovo inizio per il talentuoso italiano nella Premier League. Un'ottima opportunità per riflettere sull'evoluzione dei ruoli nel calcio moderno: le sorprese possono sempre riservare nuovi orizzonti!

In occasione di Brighton-Liverpool 3-2 di Premier League, Arne Slot, manager dei 'Reds', ha fatto giocare Federico Chiesa da centravanti. Arne Slot ha commentato la prestazione di Federico Chiesa nel ruolo di numero 9, alla sua prima da titolare in Premier League, nella sconfitta per 3-2 del Liverpool contro il Brighton & Hove Albion. Ecco il video con le parole del manager dei 'Reds' sul giocatore italiano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Liverpool, Slot cambia ruolo a Chiesa e poi lo giudica così | VIDEO

Cerca Video su questo argomento: Liverpool Slot Cambia Ruolo Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Slot cambia ruolo a Chiesa e lo giudica così: Non me lo aspettavo; Arne Slot e la profezia di Allegri: così Federico Chiesa può avere un’altra chance al Liverpool; Arne Slot rende omaggio alla squadra «cruciale» dietro la squadra del Liverpool; Top XI: Premier League 2024/25. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pagina 2 | Chiesa, Slot la pensa come Allegri: la profezia dalla Juve al Liverpool

Secondo tuttosport.com: Le ultime dichiarazioni del tecnico olandese fanno ripensare alle parole dell'allenatore italiano: il futuro di Federico può cambiare così ...

Chiesa, Slot la pensa come Allegri: la profezia dalla Juve al Liverpool

Segnala tuttosport.com: Le ultime dichiarazioni del tecnico olandese fanno ripensare alle parole dell'allenatore italiano: il futuro di Federico può cambiare così ...

Chiesa, comparsa a Liverpool. Slot non lo "vede", idea prestito in Serie A

Come scrive gazzetta.it: L'azzurro ha vissuto un'annata complicata tra infortuni ed esclusioni, disputando solo 6 partite nei Red campioni d'Inghilterra. Può tornare in Italia. A gennaio fu sondato da Milan e Roma ...