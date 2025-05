Liverpool apporta un’offerta di trasferimento Florian Wirtz migliorata

Il Liverpool non si ferma e raddoppia l'offerta per Florian Wirtz, un talento in ascesa del Bayer Leverkusen. Questo trasferimento potrebbe segnare un cambio di rotta nella strategia di mercato dei Reds, sempre più orientati verso giovani promesse. In un contesto dove le squadre puntano su giocatori pronti a brillare in palcoscenici internazionali, Wirtz rappresenta una mossa audace.

Secondo quanto riferito, Liverpool ha fatto una seconda offerta migliorata per il trasferimento di Bayer Leverkusen che attacca il centrocampista Florian Wirtz. Secondo David Ornstein di The Athletic, i Reds ora sembrano destinati a pagare uno sbalorditivo pacchetto totale di circa £ 109 milioni per la Germania Internazionale. Vedi sotto per i dettagli di Ornstein, pubblicando sulla sua pagina ufficiale su X, che afferma che la figura per Wirtz comprende la tassa fissa e i potenziali componenti aggiuntivi futuri.

Liverpool, accelerata per Wirtz: i Reds pronti alla maxi offerta per convincere il Bayer Leverkusen

Il Liverpool è pronto a intensificare i suoi sforzi per assicurarsi Florian Wirtz, promettente stella del Bayer Leverkusen.

