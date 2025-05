LIVE Trapani-Brescia Serie A basket 2025 in DIRETTA | inizia una semifinale incertissima

La semifinale scudetto di basket è finalmente arrivata! Trapani e Brescia si sfidano in un incontro che promette emozioni forti. Con entrambe le squadre in forma smagliante, questo match segna un momento cruciale non solo per i due team, ma per l'intero panorama del basket italiano. L'abilità di affrontare la pressione sarà determinante: chi avrà il coraggio di andare oltre? Non perdere nemmeno un istante di questa straordinaria battaglia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Trapani-Brescia, gara-1 della semifinale scudetto per la Serie A di basket 2025! Inizia una serie al meglio delle cinque partite molto aperta ed incerta tra due squadre che hanno ben figurato in questa stagione. Da una parte i Trapani Sharks neo-promossi dalla Serie A2 che non vogliono fermarsi e continuare quindi a sognare in grande, dopo aver chiuso la regular season al secondo posto ed aver liquidato in appena tre partite l’Unahotels Reggio Emilia nei quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trapani-Brescia, Serie A basket 2025 in DIRETTA: inizia una semifinale incertissima

In diretta dal Gewiss Stadium, Atalanta e Roma si sfidano nel monday night della 36esima giornata di Serie A, con un’atmosfera carica di emozioni e speranze europee.

