LIVE Trapani-Brescia Serie A basket 2025 in DIRETTA | inizia una semifinale incertissima pochi minuti alla palla a due

La semifinale di Serie A di basket tra Trapani e Brescia promette emozioni forti e risultati incerti. I riflettori sono puntati su duelli chiave come quello tra Alibegovic e Della Valle, che potrebbero decidere l'andamento della serie. In un contesto dove le sorprese sono all’ordine del giorno, ogni canestro conta. Chi avrà la meglio in questa battaglia di nervi? Scoprilo in diretta e preparati a vivere il brivido del basket italiano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:40 Dopo questa gara-1 si rimarrà ancora in Sicilia per gara-2 in programma domenica sera sempre alle ore 20:45, prima di spostarsi in Lombardia per gara-3 prevista mercoledì 4 giugno al PalaLeonessa (ore 20:45). 20:37 Sfida nella sfida tra Amar Alibegovic ed Amedeo Della Valle o tra Langston Galloway e Miro Bilan: saranno loro che proveranno a trascinare le rispettive duellanti in questo primo atto. 20:34 Gli Sharks hanno liquidato con un netto 3-0 l’Unahotels Reggio Emilia nei quarti di finale, mentre la Germani ha impiegato quattro gare per avere la meglio sull’altra neo-promossa Trieste (3-1) e centrare la seconda semifinale consecutiva della sua storia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trapani-Brescia, Serie A basket 2025 in DIRETTA: inizia una semifinale incertissima, pochi minuti alla palla a due

