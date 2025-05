LIVE Trapani-Brescia 92-93 Serie A basket 2025 in DIRETTA | la Leonessa fa saltare il fattore campo e va sull’1-0 nella semifinale scudetto!

La Germani Brescia conquista il primo passo verso la finale scudetto, sorprendendo il Trapani con una prestazione da grande squadra. In un contesto di playoff che infiamma gli appassionati, il fattore campo è saltato e l’1-0 per Brescia è un segnale chiaro: la lotta per il titolo è aperta. La tensione cresce mentre i tifosi sognano un trionfo storico! Rimanete sintonizzati: ogni partita può cambiare le sorti del campionato!

Dopo un primo tempo di grande sostanza la Germani Brescia ha sofferto molto nella ripresa contro una Trapani mai doma, che nel finale è riuscita ad avvicinarsi e ad accarezzare il sorpasso ma la difesa della Leonessa è stata decisiva insieme ai 17 punti equamente divisi tra Nikola Ivanovic e Chris Dowe – 22 punti di Chris Horton e 14 punti di Justin Robinson tra gli Shark che proveranno a reagire in gara-2 in programma tra circa 48 ore.

