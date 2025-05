LIVE Trapani-Brescia 78-82 Serie A basket 2025 in DIRETTA | ultimo quarto intensissimo +4 Germani a 5? dalla sirena finale

L'ultimo quarto di Trapani-Brescia è un autentico thriller! Con soli 5 minuti alla sirena finale, entrambe le squadre si sfidano a colpi di canestro. Brescia, impeccabile dalla lunetta, mantiene il vantaggio con un Dowe in forma smagliante. La tensione cresce: chi avrà la meglio? Questo match non è solo un confronto sportivo, ma un esempio perfetto del crescente livello di competitività nella Serie A di basket. Non perdere neanche un secondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78-82 Chiuso il 2+1, con Brescia perfetta finora dalla lunetta (1515). 78-81 DOWE COL FALLO! CHE GIOCATA, +3 LEONESSA. 78-79 JD Notae da due per mordere ancora le caviglie ai lombardi. 76-79 Dowe raccoglie il rimbalzo e segna! +3 Germani. 76-77 Horton inarrestabile! Altro canestro e -1, Trapani non molla. 74-77 Palleggio, arresto e tiro di Cournooh per dare ossigeno a Brescia. 74-75 22 di Horton in lunetta per salire a quota 20 punti e riportare Trapani a -1. 72-75 NOTAE EMULA IL COMPAGNO! 6-0 SHARK IN UN AMEN, -3. 69-75 Justin Robinson con la tripla dall’angolo! -6 Trapani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trapani-Brescia 78-82, Serie A basket 2025 in DIRETTA: ultimo quarto intensissimo, +4 Germani a 5? dalla sirena finale

