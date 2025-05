LIVE Trapani-Brescia 26-34 Serie A basket 2025 in DIRETTA | punteggio altissimo nel primo quarto Leonessa a +8

Il match tra Trapani e Brescia si infiamma con un punteggio che segna il ritmo di una Serie A sempre più avvincente! La Leonessa, in grande forma, scappa sul +15, mentre Trapani sembra in difficoltà. La strategia di Poeta nei time-out è cruciale: come si adatteranno le squadre alle pressioni della stagione? Questo confronto non è solo una partita, è un assaggio di quanto il basket italiano possa sorprendere. Non perdere i prossimi sviluppi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-44 Buonissima l’uscita dal minuto di sospensione con Amar Alibegovic, con ‘Peppe’ Poeta che ferma il gioco per evitare errori di questo tipo da parte dei suoi ragazzi. Time-out chiamato subito da Jasmin Repesa. 29-44 Burnell a bersaglio dal pitturato per il +15! Trapani in confusione. 29-42 IVANOVIC DA TRE! MASSIMO VANTAGGIO LEONESSA, +13. 29-39 JD Notae lascia un libero sul ferro. 28-39 Joseph Nobio si sblocca da tre! Brescia risponde colpo su colpo, +11. 28-36 22 per Paul Eboua a cronometro fermo: Trapani torna sotto la doppia cifra di svantaggio. 26-36 Jason Burnell da due per il +10 Germani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trapani-Brescia 26-34, Serie A basket 2025 in DIRETTA: punteggio altissimo nel primo quarto, Leonessa a +8

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Trapani Brescia 26 Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE LBA - Trapani Shark vs Germani Brescia, diretta (Gara 1 Semifinale, dove in TV, preview); LBA Playoff 2025, la preview della semifinale Trapani Shark - Germani Brescia; Live Trapani - Brescia - Serie A: Punteggi & Highlights Basket - 01/06/2025; Quarti di finale playoff Serie A Unipol, Trieste-Brescia: dove vederla in tv e live streaming. 🔗Su questo argomento da altre fonti

LBA - Trapani Shark vs Germani Brescia, diretta (26-34 dopo 1Q)

Riporta pianetabasket.com: TRAPANI-BRESCIA: DIRETTA 1Q 26-34 - Robinson, Galloway, Petrucelli, Alibegovic, Ogbeide i primi cinque di Trapani. Dall'altra parte Ivanovic, Della Valle, Rivers, Ndour, Bilan. I primi ...

LIVE Trapani-Brescia, Serie A basket 2025 in DIRETTA: inizia una semifinale incertissima

Secondo oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ...

Trapani-Brescia, appuntamento con la storia: in palio la finale

msn.com scrive: I due club sognano il primo scudetto: i granata hanno freschezza e profondità, i biancoblu si aggrappano all'esperienza di Della Valle e Bilan ...