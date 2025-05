LIVE Trapani-Brescia 11-20 Serie A basket 2025 in DIRETTA | Leonessa a +9 dopo 5? 8 punti di Della Valle e siciliani in leggera difficoltà

Il match tra Trapani e Brescia offre emozioni forti nel cuore della Serie A di basket, dove la competizione si fa sempre più avvincente. Con la Leonessa che punta a mantenere il passo, i siciliani cercano di ribaltare le sorti del match. Un dato interessante? Le sei triple consecutive segnate da Chris Dowe stanno accendendo il pubblico, dimostrando quanto sia fondamentale il tiro da fuori in questo campionato sempre più veloce e spettacolare. Restate sintonizzati!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-34 22 a cronometro fermo per Jason Burnell. 25-32 Gancio di Cournooh per tenere i padroni di casa a distanza di sicurezza. 25-30 Risponde prontamente Yeboah con la stessa moneta! 22-30 Chris Dowe brucia la retina dall’arco! Sesta tripla consecutiva segnata su altrettante tentate. 22-27 Chiuso il 2+1 per accorciare ancora, allungando il mini-parziale a 5-0. 21-27 ROSSATO COL FALLO! -6 TRAPANI. 19-27 Semi-gancio di Horton: Trapani batte un colpo. 17-27 Schiacciata di Chris Dowe per ristabilire il vantaggio in doppia cifra. 17-25 Langston Galloway col tiro dal pitturato. 🔗 Leggi su Oasport.it