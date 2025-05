LIVE Paolini-Starodubtseva Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurra in campo dopo Halys-Rune

Il palcoscenico del Roland Garros 2025 si illumina: oggi è il turno di Jasmine Paolini, pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia del tennis italiano. Dopo l'entusiasmante confronto tra Halys e Rune, gli occhi sono tutti puntati sulla nostra azzurra. Sarà un momento cruciale per dimostrare che il talento italiano può brillare anche sulla terra battuta parigina. Non perdere l'azione: ogni punto conta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-NAVONE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI GIGANTE-SHELTON (3° MATCH DALLE 11.00) 14:29 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Paolini-Starodubtseva. Appena concluso il primo set della sfida che precede il match dell’italiana, con il francese Halys impostosi per 6-4 sul danese Rune. A tra poco! Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno del Roland Garros 2025 tra Jasmine Paolini e la lucky loser ucraina Yuliia Starodubtseva. Primo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici con la vincente della sfida che troverà agli ottavi di finale una tra l’americana Bernarda Pera e l’ucraina Elina Svitolina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Starodubtseva, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurra in campo dopo Halys-Rune

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Paolini Starodubtseva Roland Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Paolini-Starodubtseva al terzo turno: quando si gioca e dove vederla; Paolini al 3° turno del Roland Garros: Tomljanovic battuta 6-3, 6-3; Tennis, Open di Francia al Roland Garros. Dove seguire oggi Paolini, Musetti, Gigante, Errani e Vavassori in diretta TV e streaming?; Paolini al terzo turno del Roland Garros: Tomljanovic battuta in due set. 🔗Ne parlano su altre fonti

LIVE Paolini-Starodubtseva, Roland Garros 2025 in DIRETTA: la lucky loser ucraina va presa con le pinze

Si legge su oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno del Roland Garros 2025 tra Jasmine ...

Paolini-Starodubtseva oggi, Roland Garros 2025: orario esatto, tv, programma, streaming

Segnala oasport.it: Centrare la nona vittoria consecutiva per proseguire il momento magico e tagliare, a vele spiegate, il traguardo degli ottavi di finale. Nell’incontro ...

Roland Garros, la diretta del terzo turno oggi: al via Musetti-Navone 0-0, nel pomeriggio Gigante-Shelton e Paolini-Starodubtseva

Lo riporta corriere.it: Al via il terzo turno, con Lorenzo Musetti e la sorpresa Matteo Gigante che se la vedranno rispettivamente con Mariano Navone e Ben Shelton. In campo femminile ecco Jasmine Paolini, impegnata contro l ...