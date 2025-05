LIVE Paolini-Starodubtseva Roland Garros 2025 in DIRETTA | la lucky loser ucraina va presa con le pinze

Il tennis vive un momento magico, e oggi al Roland Garros 2025 si accende una sfida avvincente: Jasmine Paolini contro la lucky loser ucraina Yuliia Starodubtseva. Un match che promette emozioni, soprattutto considerando che sarà il primo duello tra le due tenniste. Non sottovalutare Starodubtseva: le sorprese sono all'ordine del giorno nei tornei più prestigiosi. Chi conquisterà l'accesso agli ottavi? Segui la diretta per scoprirlo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno del Roland Garros 2025 tra Jasmine Paolini e la lucky loser ucraina Yuliia Starodubtseva. Primo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici con la vincente della sfida che troverà agli ottavi di finale una tra l’americana Bernarda Pera e l’ucraina Elina Svitolina. Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva a Parigi da numero 4 del mondo con il gravoso compito di provare a confermare la finale del 2024 o quantomeno evitare di lasciare per strada centinaia di punti in ottica ranking. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Starodubtseva, Roland Garros 2025 in DIRETTA: la lucky loser ucraina va presa con le pinze

