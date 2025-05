LIVE Paolini-Starodubtseva 6-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurra conquista il primo set

Un inizio promettente per Jasmine Paolini al Roland Garros 2025! Con un primo set vinto 6-4, l’azzurra dimostra che la determinazione e il talento possono fare la differenza sui campi di terra rossa. In un torneo che celebra il meglio del tennis femminile, ogni punto è una battaglia. Non perdere la diretta di Musetti e Navone, dove anche i giovani talenti italiani sono pronti a brillare! Chi sarà il prossimo a sorprendere?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-NAVONE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI GIGANTE-SHELTON (3° MATCH DALLE 11.00) SECONDO SET 6-4 PRIMO SET PAOLINI! Dritto inside out e smorzata vincente dell’azzurra! Termina qui un laborioso primo parziale. 30-40 SET POINT PAOLINI! Prima la difesa, poi l’ottimo rovescio lungolinea ed il dritto dall’altra parte del campo. Alè Jasmine! 30-30 A metà rete il dritto in uscita dal servizio di Starodubtseva. 30-15 Servizio e dritto a segno per l’ucraina. 15-15 Di poco lungo il rovescio dal centro di Jasmine. 0-15 Scambio perfetto dell’italiana, che comanda a suon di dritti fino all’inside out vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Starodubtseva 6-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurra conquista il primo set

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

