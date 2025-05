LIVE Paolini-Starodubtseva 6-4 2-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | prime fasi del secondo set

Il Roland Garros 2025 sta regalando emozioni incredibili! Oggi, Paolini è in piena battaglia contro Starodubtseva, mentre Musetti e Navone si preparano a dare spettacolo. La tensione è palpabile: tre palle break sono un chiaro segnale del momento cruciale. In questo torneo, la determinazione delle lucky loser dimostra quanto il tennis stia evolvendo, portando sempre nuove sorprese. Rimanete sintonizzati per non perdere neanche un colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-NAVONE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI GIGANTE-SHELTON (3° MATCH DALLE 11.00) 0-40 Tre palle break Paolini. A metà rete anche questo rovescio della lucky loser. 0-30 Non passa il rovescio in uscita dal servizio dell’ucraina. 0-15 Secondo doppio fallo di Starodubtseva. 2-1 Game Paolini. Con un gran dritto lungolinea vincente la toscana tiene la battuta. 40-30 Se ne va il rovescio dal centro dell’italiana. 40-15 Jasmine spedisce in corridoio la smorzata di rovescio. 40-0 Servizio vincente della campionessa di Roma. 30-0 L’ucraina perde il controllo del rovescio in back. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Starodubtseva 6-4 2-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: prime fasi del secondo set

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Paolini Starodubtseva 6 Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Paolini-Starodubtseva al terzo turno: quando si gioca e dove vederla; Paolini al 3° turno del Roland Garros: Tomljanovic battuta 6-3, 6-3; Roland Garros, sorpresa Gigante: battuto Tsitsipas - Gigante: Ho lavorato tanto; Paolini al terzo turno del Roland Garros: Tomljanovic battuta in due set. 🔗Ne parlano su altre fonti

LIVE Paolini-Starodubtseva 6-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurra conquista il primo set

Segnala oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-NAVONE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI GIGANTE-SHELTON (3° MATCH DALLE 11.00) 40-30 Di ...

Paolini-Starodubtseva, diretta live Roland Garros terzo turno: partenza incerta di Jas

sport.virgilio.it scrive: Diretta live del match di terzo turno del Roland Garros tra Jasmine Paolini e Yuliia Starodubtseva, con l'azzurra che va a caccia del pass per gli ottavi ...

Paolini-Starodubtseva oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, partite precedenti, streaming

Da oasport.it: Centrare la nona vittoria consecutiva per proseguire il momento magico e tagliare, a vele spiegate, il traguardo degli ottavi di finale. Nell’incontro ...