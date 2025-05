LIVE Paolini-Starodubtseva 4-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | fasi decisive del primo set

Il Roland Garros 2025 è nel pieno della sua azione e le emozioni sono alle stelle! Paolini e Starodubtseva si sfidano in un primo set al cardiopalma, mentre Musetti e Navone si preparano a scaldare i motori. La tensione aumenta e ogni colpo può fare la differenza. Non perdere le fasi decisive di questi match che potrebbero scrivere la storia del tennis italiano. Chi porterà a casa la vittoria? Segui la diretta!

40-15 Ottima risposta di rovescio anticipata dall'azzurra. 40-0 Jasmine stringe troppo l'angolo del rovescio incrociato. 30-0 Scambio prolungato chiuso dall'errore di rovescio dell'italiana. 15-0 Servizio, dritto e volèe a segno per l'ucraina. 4-3 Game Paolini. Prima vincente dell'azzurra. 40-15 In corridoio il passante di rovescio di Starodubtseva. 30-15 Perfetto recupero di rovescio vincente di Jasmine sulla palla corta dell'avversaria. 15-15 Fuori di un metro il dritto inside in dell'ucraina.