LIVE Paolini-Starodubtseva 1-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | break dell’ucraina

Oggi il Roland Garros 2025 si infiamma con un emozionante incontro tra Paolini e Starodubtseva, che dimostra come il tennis femminile stia raggiungendo nuove vette di competitività. L'azzurra, con il suo break, segna un momento decisivo! In un contesto in cui le atlete si fanno sempre più protagoniste, ogni punto diventa cruciale. Non perderti questa sfida avvincente: è solo l'inizio di una giornata piena di emozioni!

30-0 Servizio vincente Jasmine. 15-0 Splendido rovescio lungolinea vincente dell'azzurra, che ha bisogno di trovare questi colpi. 2-2 CONTROBREAK PAOLINI! E' largo il dritto in uscita dal servizio di Starodubtsev. 15-40 Due palle del controbreak Paolini. Jasmine muove bene la palla costringendo all'errore l'avversaria. 15-30 In corridoio il rovescio in uscita dal servizio della lucky loser. 15-15 Stavolta è preciso e profondo il dritto di Starodubtseva.

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

