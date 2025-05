LIVE Nuoto di fondo Europei 2025 in DIRETTA | tre azzurre in finale nella knockout

L'attesa finale di nuoto di fondo agli Europei 2025 è finalmente arrivata! Tre azzurre sono pronte a dare il massimo in una gara che promette emozioni forti. L'ungherese Fabian sembra avere un ritmo inarrestabile, creando un'atmosfera di tensione e competizione. In un mondo sportivo sempre più attento alle performance femminili, questa finale rappresenta un momento cruciale non solo per le atlete, ma anche per l'intero movimento. Chi conquisterà la vetta? Segui la diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Ritmo importante quello impresso dall’ungherese Fabian, nessuna sembra affiancare la magiara. 15.49 Saranno 500 metri di fuoco quelli che le atlete affronteranno in quest’ultimo atto della competizione: qui ci si gioca tutto. 15.48 SI PARTE! 15.48 Tutto pronto per il via della finale. 15.48 Fanno il loro ingresso sulla piattaforma le dieci finaliste. 15.46 La startlist della finale. 5 ITA Ginevra TADDEUCCI 7 HUN Bettina FABIAN 15 FRA Clemence COCCORDANO 12 ITA Giulia GABBRIELLESCHI 9 ESP Maria DE VALDES ALVAREZ 2 GER Lea BOY 18 POL Klaudia TARASIEWICZ 23 GER Celine RIEDER 11 ITA Antonietta CESARANO 8 ESP Paula OTERO FERNANDEZ 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: tre azzurre in finale nella knockout

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Nuoto Fondo Europei Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Nuoto/Fondo: Europei subito medagliati per i colori azzurri; Paltrinieri infinito! Re d'Europa nella 5 km per la terza volta; Nuoto, Europei fondo: Paltrinieri oro nella 5 km; Europei Nuoto di Fondo 2025: dove vedere Gregorio Paltrinieri in diretta tv e in streaming. 🔗Cosa riportano altre fonti

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia cerca gloria nella novità knockout

Scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di ...

Europei nuoto di fondo 2025 oggi in tv: orari 30 maggio, programma, streaming, italiani in gara

Segnala oasport.it: La seconda giornata degli Europei 2025 nuoto di fondo è stata dominata dall'Italia. Il Bel Paese conquista i suoi primi ori della rassegna, con le ...

Nuoto, Europei fondo: Paltrinieri oro nella 5 km

Lo riporta sportfair.it: Il campione azzurro ha ottenuto il successo grazie a un'accelerazione negli ultimi 1000 metri decisiva per la vittoria ...