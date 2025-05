LIVE Nuoto di fondo Europei 2025 in DIRETTA | Paltrinieri vince la prima sezione di gara ora i 1000 metri i primi 10 in finale

Siamo nel cuore dei Campionati Europei di Nuoto di Fondo 2025 e l’entusiasmo è palpabile! Gregorio Paltrinieri ha dominato i primi 1500 metri, portando a casa una splendida vittoria, mentre Marchello completa una straordinaria doppietta italiana. Con l'attenzione sugli azzurri in finale per i 1000 metri, il nuoto italiano si conferma protagonista di un trend in crescita. Non perdere gli aggiornamenti su questa avvincente sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.16: Doppietta azzurra nei primi 1500 metri. Vince Paltrinieri, secondo Marchello, poi Rasovszky 10.15: Gruppo vicino all’imbuto, azzurri tutti nelle prime posizioni 10.13: Paltrinieri affianca Rasovszky al primo posto 10.11. Sempre Rasovszky, Paltrinieri e Diodato davanti, mentre dietro inizia la battaglia per evitare gli ultimi posto 10.08: Paltrinieri, Diodato e Marchello alle spalle di Rasovszky. Non vogliono correre rischi gli azzurri 10.05: Ora è Rasovszky a prendere l’iniziativa 10.04: Un paio di atleti sono già staccati dal gruppo, per loro si prefigura l’eliminazione 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri vince la prima sezione di gara, ora i 1000 metri, i primi 10 in finale

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri in gara nella 10 km

Benvenuti alla diretta live dei Campionati Europei di nuoto di fondo 2025! Oggi seguiamo la prima giornata di gare a Stari Grad, Croazia, con la attesissima competizione della 10 km maschile alle 14:00.

Cerca Video su questo argomento: Live Nuoto Fondo Europei Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuoto/Fondo: Europei subito medagliati per i colori azzurri; Nuoto, Europei fondo: Paltrinieri oro nella 5 km; Europei Nuoto di Fondo 2025: dove vedere Gregorio Paltrinieri in diretta tv e in streaming; Sport in TV oggi, 29 Maggio 2025: il programma e le dirette TV e Streaming. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Europei nuoto di fondo 2025 oggi in tv: orari 30 maggio, programma, streaming, italiani in gara

Segnala oasport.it: La seconda giornata degli Europei 2025 nuoto di fondo è stata dominata dall'Italia. Il Bel Paese conquista i suoi primi ori della rassegna, con le ...

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia cerca gloria nella novità knockout

Secondo oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di ...

NUOTO, EUROPEI DI FONDO: PALTRINIERI E TADDEUCCI ORO NELLA 5KM

informazione.it scrive: A Stari Grad l’Italia continua a splendere nelle acque libere croste, dove si disputano gli Europei di nuoto di fondo. A ormai pochissime settimane dai Campionati mondiali di Singapore, l’Italia fa ri ...