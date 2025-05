LIVE Nuoto di fondo Europei 2025 in DIRETTA | inizia la semifinale della knockout femminile

La semifinale di nuoto di fondo agli Europei 2025 è un momento cruciale, e l'emozione è palpabile! Taddeucci brilla, qualificandosi per la finale con il miglior tempo, mentre Gabrielleschi conquista una meritata quarta posizione. Questo evento non è solo una competizione: è parte di un trend crescente che celebra gli sport acquatici e la resilienza delle atlete. Segui la diretta e scopri chi porterà a casa la medaglia!

15.38 Taddeucci in scioltezza si qualifica per la finale con il miglior tempo. Buon finale per Gabrielleschi che arpiona la quarta posizione. 15.37 Coccordamo affianca Taddeucci, ultime bracciate prima dell'arrivo. 15.36 250 metri all'arrivo. Dietro si staccano alcune atlete, Taddeucci rimane saldamente in testa. 15.35 Sempre davanti Taddeucci, Gabrielleschi è risalita in quarta posizione. Iniziano le scaramucce in vista del traguardo. 15.32 Gabrielleschi e Cesarano viaggiano in seconda battuta, davanti c'è sempre Fabian con Taddeucci e la seconda francese Gaudaire.