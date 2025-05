LIVE Nuoto di fondo Europei 2025 in DIRETTA | giornata senza medaglie per l’Italia

Giornata difficile per l'Italia ai Campionati Europei di nuoto di fondo 2025, con Antonietta Cesarano e Giulia Gabrielleschi che si fermano rispettivamente al quinto e nono posto. Ma la vera sorpresa arriva dall'epica sfida tra Taddeucci e Lea Boy, decisa al fotofinish: un quarto posto che brucia per la nostra campionessa! Un segnale della crescente competitività nel nuoto europeo. La prossima occasione di riscatto è già all'orizzonte!

15.57 Quinta piazza per Antonietta Cesarano, nona Giulia Gabrielleschi. 15.55 Taddeucci viene beffata al fotofinish da Boy. Quarto posto amaro per il bronzo olimpico di Parigi nella 10 km. 15.54 Medaglia d'oro per Fabian. Otero Fernandez conquista l'argento, è lotta tra Taddeucci e Lea Boy per il terzo posto. 15.53 Ultimi 100 metri, Fabian ha preso definitivamente il largo. Otero Fernandez mantiene la seconda piazza, gran mischia per la terza moneta. 15.53 Fabian è irraggiungibile, la magiara si invola verso la medaglia d'oro. Dietro Taddeucci è in lotta per salire sul podio.

