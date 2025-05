LIVE Nuoto di fondo Europei 2025 in DIRETTA | alle 15 00 il via della knockout femminile

Oggi alle 15:00, il nuoto di fondo europeo si accende con la knockout femminile. Le azzurre brillano, pronte a conquistare il podio: Ginevra Taddeucci, reduce da un oro e un argento, è una delle favorite. Ma non dimentichiamo Giulia Gabbrielleschi, che punta a sorprendere! Un evento che segna un trend crescente per l'Italia nello sport acquatico, facendo sognare generazioni future. Non perdere nemmeno un istante!

14.50 Il gruppo azzurro si presenta fortissimo: Ginevra Taddeucci, reduce dall'oro nella 5 km e dall'argento nella 10 km, è tra le principali favorite, forte di una forma smagliante e di una crescente consapevolezza internazionale. Con lei in acqua anche Giulia Gabbrielleschi, sesta nella 5 km e sempre affidabile nelle gare tirate, e la giovanissima Antonietta Cesarano, alla sua prima esperienza in una rassegna europea assoluta. 14.45 Fra un quarto d'ora sarà la volta della 3 km knockout al femminile. La prova, come già abbiamo visto per gli uomini, si svolgerà su tre turni ravvicinati e sempre più brevi: 1500 metri nei quarti di finale, 1000 nelle semifinali e una tiratissima finale da 500 metri tra i migliori dieci.

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

