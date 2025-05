LIVE Musetti-Navone Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’asticella si alza contro uno specialista della terra rossa

Oggi è il giorno della verità per Lorenzo Musetti al Roland Garros 2025! In un'atmosfera carica di tensione e aspettative, il talento italiano affronta Mariano Navone, un vero esperto della terra rossa. Questo match non è solo una sfida sportiva, ma anche un momento cruciale per il futuro del tennis azzurro, che sta vivendo una rinascita. Pronti a seguire ogni punto? La diretta live promette emozioni forti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Mariano Navone, partita valevole per il terzo turno del Roland Garros 2025. Si alza l’asticella per il numero 7 del mondo che nei sedicesimi di finale dello Slam parigino affronta uno specialista della terra rossa. Musetti ha iniziato questo Roland Garros con due convincenti vittorie per 3-0. All’esordio il toscano ha sconfitto Yannick Hanfmann 7-5, 6-2, 6-0 in appena due ore e nove minuti di gioco. Al secondo turno l’italiano ha regolato Daniel Elahi Galan per 6-4, 6-0, 6-4 in due ore e cinque minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Navone, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’asticella si alza contro uno specialista della terra rossa

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Navone Roland Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Live Lorenzo Musetti - Mariano Navone - Roland Garros Maschile: Punteggi & Highlights Tennis - 30/05/2025; Lorenzo Musetti al Roland Garros 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis ATP; Roland Garros, Musetti liquida Galan e avanza al terzo turno; Musetti doma Galan in tre set: è al 3° turno. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Musetti-Navone, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’asticella si alza contro uno specialista della terra rossa

Secondo oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Musetti ...

Musetti-Navone oggi, Roland Garros 2025: orario esatto, tv, programma, streaming

Come scrive oasport.it: Caccia agli ottavi di finale del Roland Garros 2025 per Lorenzo Musetti. Il toscano prova ad arrivare per la terza volta in carriera tra i migliori 16 ...

Pronostico Musetti-Navone, Lorenzo punta in alto anche a Parigi: le quote del match

Secondo gazzetta.it: Pronostico Musetti-Navone quote e analisi terzo turno Roland Garros in programma venerdì 30 maggio alle ore 11 ...