LIVE Musetti-Navone 4-6 6-4 6-3 5-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’argentino serve per rimanere nel match

Il Roland Garros 2025 è in pieno svolgimento e i match emozionanti non mancano! Musetti si trova ad affrontare Navone in un momento cruciale: ogni punto conta e la tensione è palpabile. In un’epoca in cui il tennis sta vivendo una rivoluzione con giovani talenti in ascesa, la determinazione dei giocatori come Musetti ci ricorda quanto sia imperdibile ogni scambio su questi campi sacri. Rimanete sintonizzati per scoprire chi avrà la meglio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-STARODUBTSEVA (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI GIGANTE-SHELTON (3° MATCH DALLE 11.00 ) 40-15 Musetti prova a rispondere da vicino sul kick di Navone ma non riesce a controllare il rovescio 30-15 Termina a metà corridoio il rovescio lungolinea di Musetti 15-15 Servizio e dritto per l’argentino che poi gioca una buona stop volley 0-15 Ottimo dritto stretto di Musetti che ha colpito in contro balzo sull’accelerazione dell’argentino 5-1 Gioco Musetti: prima ad uscire vincente per l’azzurro. 40-15 Rimane in campo la risposta di Navone che con un rovescio strettissimo elude il tentativo di serve&volley dell’italiano 40-0 Ace, il secondo della partita per l’azzurro 30-0 Palla corta dell’azzurro che poi gioca il lob a ricacciare indietro l’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Navone 4-6, 6-4, 6-3, 5-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’argentino serve per rimanere nel match

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Navone 4 Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Musetti doma Galan in tre set: è al 3° turno; Roland Garros LIVE Musetti-Navone: in palio gli ottavi; In campo Musetti contro Navone, poi Gigante-Shelton e Paolini-Starodubceva - Gli azzurri in campo il 30 maggio; Musetti sfida Navone al 3° turno: quando e dove vederlo in tv. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roland Garros, day 6 LIVE: Musetti sfida Navone, nel pomeriggio Gigante e Paolini

ubitennis.com scrive: Tennis - Roland Garros | Segui la diretta scritta della sesta giornata del Roland Garros: tre italiani in campo, più Alcaraz, Sabalenka, Swiatek e Rybakina-Ostapenko ...

In campo Musetti-Navone 4-6 6-4 6-3, poi Gigante-Shelton e Paolini-Starodubceva

Come scrive msn.com: Musetti in vantaggio 2-1 Lorenzo Musetti passa a condurre 2 set a 1. Il terzo set conquistato dall'azzurro 6-3. Secondo set all'azzurro 6-4 Un set pari 1-1. Il secondo set è andato a Musetti con lo st ...

LIVE Musetti-Navone, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’asticella si alza contro uno specialista della terra rossa

Come scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Musetti ...