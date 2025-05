LIVE Musetti-Navone 4-6 6-4 6-3 0-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro vince il terzo set

È un momento di grande intensità al Roland Garros 2025! Musetti e Navone si sfidano in un match avvincente, con il nostro azzurro che conquista il terzo set. La tensione è palpabile, mentre l'Italia del tennis continua a brillare sui grandi palcoscenici. Rimanete sintonizzati per le prossime emozioni: Paolini e Starodubtseva sono pronte a infiammare il campo! Chi riuscirà a portare a casa la vittoria? Non perdetevi neanche

15-15 Strepitosa accelerazione con il dritto di Navone che trova un angolo strettissimo 0-15 Grande risposta dell'azzurro Al servizio Mariano Navone Si riprende a giocare dopo 9? 30? dall'ultimo punto QUARTO SET Rientra in campo Navone Lunghissimo toilet break per l'argentino che deve ancora tornare in campo. Non si gioca da quasi 7 minuti Nel terzo parziale è aumentato sensibilmente il livello del tennis di Musetti che ha preso in mano il controllo delle operazioni.

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Roland Garros, day 6 LIVE: Musetti sfida Navone, nel pomeriggio Gigante e Paolini

ubitennis.com scrive: Tennis - Roland Garros | Segui la diretta scritta della sesta giornata del Roland Garros: tre italiani in campo, più Alcaraz, Sabalenka, Swiatek e Rybakina-Ostapenko ...

LIVE Musetti-Navone, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’asticella si alza contro uno specialista della terra rossa

Scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Musetti ...

In campo Musetti-Navone 4-6 6-4, poi Gigante-Shelton e Paolini-Starodubceva

msn.com scrive: Secondo set all'azzurro 6-4 Un set pari 1-1. Il secondo set è andato a Musetti con lo stesso punteggio del primo 6-4. Musetti-Navone 4-6 nel 1° set L'azzurro Lorenzo Musetti perde 6-4 il primo set del ...