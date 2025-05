LIVE Musetti-Navone 4-6 6-4 3-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | azzurro avanti di un break

Lorenzo Musetti conquista il Roland Garros 2025, portando avanti il trend del tennis italiano che brilla nei tornei internazionali. Con un break decisivo, il giovane azzurro dimostra grinta e talento, rispondendo con precisione e potenza. La sua prestazione è emblematica di un'intera generazione di atleti pronti a scrivere la storia. Rimanete sintonizzati, perché il meglio deve ancora arrivare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-STARODUBTSEVA (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI GIGANTE-SHELTON (3° MATCH DALLE 11.00 ) 15-0 Dritto incrociato stretto di Musetti che va a segno in corsa 3-1 Break Musetti: ottima risposta dell’italiano che prende in mano lo scambio con il dritto e chiude con l’incrociato. Seconda 30-40 Regalo di Navone che perde completamente il controllo del dritto lungolinea in avanzamento 30-30 Grandissima risposta di dritto di Musetti che ruba il tempo all’avversario 30-15 Termina in rete il dritto incrociato dell’argentino 30-0 Troppa foga per Musetti che si apre bene il campo con il dritto incrociato ma spedisce in corridoio il contropiede successivo 15-0 Dritto inside-in di Navone che è il primo ad uscire dalla diagonale di sinistra 2-1 Gioco Musetti: servizio in kick ad uscire e dritto inside-in vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it