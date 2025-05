LIVE Musetti-Navone 4-6 4-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | arriva il sorpasso dell’azzurro

Siamo nel cuore del Roland Garros 2025 e il giovane talento azzurro Musetti sta dando spettacolo! Con un incredibile sorpasso, il suo gioco ha conquistato il pubblico, dimostrando che l'Italia è pronta a brillare nel tennis mondiale. Ogni colpo è un mix di strategia e audacia, proprio come il trend crescente degli atleti italiani che si affermano sulla scena internazionale. Non perdere nemmeno un punto di questa emozionante partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-STARODUBTSEVA (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI GIGANTE-SHELTON (3° MATCH DALLE 11.00) 4-3 Gioco Musetti: prima al centro vincente. 40-0 Musetti forza con la seconda in slice, gioca una palla corta dalla parte opposta e poi trova un lob perfetto al volo. 30-0 Accelerazione con il rovescio lungolinea di Musetti che poi va a segno con una smorzata perfetta 15-0 Errore di dritto dell’argentino, che negli ultimi minuti sembra essere calato leggermente 3-3 Break Musetti: l’italiano gioca prima un ottimo passante di rovescio nelle stringhe di Navone e poi lo supera con il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Navone 4-6, 4-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: arriva il sorpasso dell’azzurro

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

In campo Musetti-Navone 4-6, poi Gigante-Shelton e Paolini-Starodubceva

Si legge su msn.com: Musetti-Navone 4-6 nel 1° set L'azzurro Lorenzo Musetti perde 6-4 il primo set del match contro l'argentino Mariano Navone. Gli azzurri in campo il 30 maggio Oggi in campo alle 11 Lorenzo Musetti affr ...

LIVE Musetti-Navone, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’asticella si alza contro uno specialista della terra rossa

Da oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Musetti ...