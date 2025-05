LIVE Musetti-Navone 3-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’argentino torna avanti di un break

In un Roland Garros 2025 carico di emozioni, Musetti e Navone si sfidano in un match avvincente. Con l'argento argentino che torna avanti di un break, l'intensità cresce tra colpi spettacolari e strategia. Questo torneo non è solo una competizione, ma un vero e proprio palcoscenico per i talenti emergenti del tennis. Riuscirà Musetti a recuperare? Non perdere neanche un istante di questa battaglia sul rosso!

3-4 Break Navone: l'argentino si difende bene e viene premiato dall'errore di dritto di Musetti, ancora forse con la testa al punto precedente. 30-40 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta per Musetti che prende la rete. Navone alza un disperato lob che pizzica la riga. Il giudice di linea chiama la palla out, ma solo dopo che l'italiano ha colpito la palla. Il giudice di sedia scende a controllare il segno, corregge la chiamata ed assegna il punto all'argentino 30-30 Salta male il rovescio incrociato di Navone e costringe Musetti ad accorciare con un back improvvisato.

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

