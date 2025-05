LIVE Musetti-Navone 0-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | break in apertura per l’argentino

Il Roland Garros 2025 si accende con il match tra Musetti e Navone, dove l'argento argentino ha colto un break in apertura, sorprendendo tutti. Questo incontro mette in luce le nuove generazioni del tennis, pronte a scrivere la propria storia. Ogni punto è cruciale e ogni errore può cambiare le sorti del match. Resta con noi per vivere l'emozione di questo grande evento sportivo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-STARODUBTSEVA (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI GIGANTE-SHELTON (3° MATCH DALLE 11.00) 15-15 Termina sotto il nastro il rovescio lungolinea di Musetti 0-15 L’argentino perde il controllo del dritto in uscita dal servizio con la palla che termina abbondantemente in corridoio Al servizio Mariano Navone 0-1 Break Navone: l’argentino è bravo in difesa a contenere le accelerazioni di Musetti ed a contrattaccare prima con il rovescio incrociato e poi con il dritto a sventaglio in contropiede. Seconda 40-A Doppio fallo, il secondo della partita per il toscano Seconda 40-40 Musetti manovra bene giocando sul rovescio dell’argentino, mette i piedi in campo ma perde il controllo del dritto dal centro 40-30 Brutta risposta di dritto di Navone con la palla che scappa in lunghezza 30-30 Termina in corridoio il rovescio lungolinea di Musetti che ha colpito la palla andando indieto 30-15 Scappa di poco in corridoio il rovescio di Navone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Navone 0-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: break in apertura per l’argentino

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Al via il terzo turno, con Lorenzo Musetti e la sorpresa Matteo Gigante che se la vedranno rispettivamente con Mariano Navone e Ben Shelton. In campo femminile ecco Jasmine Paolini, impegnata contro l ...

Tennis - Roland Garros | Segui la diretta scritta della sesta giornata del Roland Garros: tre italiani in campo, più Alcaraz, Sabalenka, Swiatek e Rybakina-Ostapenko ...

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Musetti ...