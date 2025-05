LIVE Italia-Svezia Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA | Soncin schiera dal 1’ Piemonte e Cantore presenti anche Bonansea e Caruso

Stasera, il Tardini di Parma diventa il palcoscenico di una sfida cruciale: Italia contro Svezia nella Nations League di calcio femminile. Con Soncin al timone e talenti come Bonansea e Caruso in campo, le azzurre sono pronte a lottare per il primo posto del girone. In un contesto dove il calcio femminile sta guadagnando sempre più visibilità, ogni partita può scrivere una nuova pagina di storia. Non perderti un momento di questa emozionante avventura!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:03 Serata importante per l’11 di Andrea Soncin a Parma. Allo stadio Tardini, infatti, ci si gioca il primo posto nel gruppo 4 della Nations League. Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia – Svezia di calcio femminile, penultima partita del girone 4 di Nations League. Formazioni ufficiali: Italia: Giuliani; Linari, Salvai, Di Guglielmo; Oliviero, Severini, Giugliano, Caruso, Bonansea; Piemonte, Cantore. Svezia: Falk; Holmberg, Bjorn, Eriksson, Nilden; Angeldahl, Schroder, Zigotti Olme; Rytting Kaneryd, Blomqvist, Rolfo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: Soncin schiera dal 1’ Piemonte e Cantore, presenti anche Bonansea e Caruso

