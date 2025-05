LIVE Italia-Svezia Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA | le formazioni ufficiali! Dal 1’ Piemonte e Cantore

Oggi è il grande giorno: Italia e Svezia si sfidano nella Nations League di calcio femminile! Un match che non è solo una semplice partita, ma un tassello fondamentale nel percorso di crescita del movimento calcistico femminile. Le azzurre, con nomi come Bonansea e Piemonte, sono pronte a dare battaglia contro le forti avversarie svedesi. Non perdere l'occasione di seguire questa emozionante diretta e scoprire chi avrà la meglio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Formazioni ufficiali: Italia: Giuliani; Linari, Salvai, Di Guglielmo; Oliviero, Severini, Giugliano, Caruso, Bonansea; Piemonte, Cantore. Svezia: Falk; Holmberg, Bjorn, Eriksson, Nilden; Angeldahl, Schroder, Zigotti Olme; Rytting Kaneryd, Blomqvist, Rolfo. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia – Svezia di calcio femminile, penultima partita del girone 4 di Nations League. Questa sera, al Tardini di Parma, le azzurre di coach Soncin affronteranno le scandinave a viso aperto per giocarsi la vetta della classifica del gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: le formazioni ufficiali! Dal 1’ Piemonte e Cantore

