LIVE Italia-Svezia Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA | azzurre a caccia di un risultato per cambiare la storia!

Oggi, le azzurre del calcio femminile scrivono una nuova pagina della loro storia! In diretta dal Tardini di Parma, l'Italia sfida la Svezia nella penultima partita del girone 4 di Nations League. Una vittoria non è solo un risultato: è un'opportunità per dimostrare la crescita del movimento calcistico femminile in Italia. Non perdere l'emozione di vedere le nostre ragazze combattere per la vetta! Sintonizzati e vivi con noi questa avventura!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia – Svezia di calcio femminile, penultima partita del girone 4 di Nations League. Questa sera, al Tardini di Parma, le azzurre di coach Soncin affronteranno le scandinave a viso aperto per giocarsi la vetta della classifica del gruppo. Dopo la vittoria per 0-3 maturata contro la Danimarca nella prima giornata di ritorno, infatti, l’11 italiano è rientrato a pieno titolo nella corsa per la prima piazza occupando il 2° posto a 6 punti (a pari merito con la Danimarca ma avanti negli scontri diretti) dietro di 2 punti alla Svezia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: azzurre a caccia di un risultato per cambiare la storia!

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Svezia Nations Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Italia - Svezia in Nations League di Calcio donne 2025: programma, convocate, orario e dove vedere la partita in diretta; Italia femminile-Svezia dove vederla: Rai, Dazn o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Nazionale Femminile: prosegue la vendita dei biglietti per la gara con la Svezia del 30 maggio a Parma; UEFA Nations League Femminile 2024/2025-Italia - Svezia (dallo Stadio Ennio Tardini di Parma). 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Italia-Svezia, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: forza azzurre, un match per fare la storia!

oasport.it scrive: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia - Svezia di calcio femminile, ...

Italia-Svezia oggi, Nations League calcio femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Lo riporta oasport.it: Una sfida importante. Oggi, venerdì 30 maggio, alle ore 18:20 si gioca a Parma Italia-Svezia, match valido per la Nations League 2025 di calcio femminile.

Nations League femminile, c'è Italia-Svezia: le azzurre sognano il sorpasso. Soncin: «Vogliamo fare punti»

Come scrive msn.com: C'è la Svezia a Parma nel girone di Nations League. Domani alle 18:20, le azzurre di Andrea Soncin sognano il sorpasso. I due punti dietro alle scandinave fanno pensare a sogli ...