LIVE Italia-Svezia 0-0 Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA | si riparte con il 2 tempio!

L'Italia e la Svezia si sfidano in un entusiasmante pareggio a reti inviolate nella Nations League di calcio femminile! Un primo tempo carico di azioni e intensità, con le azzurre pronte a ruggire. Questo match si inserisce nel trend crescente del calcio femminile, che sta guadagnando sempre più visibilità e sostenitori. Riuscirà la nostra nazionale a sbloccare il punteggio nel secondo tempo? Non perdere nemmeno un momento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46? Non riesce a colpire con efficacia il pallone Piemonte dopo una bella azione prima di Bonansea e dopo di Severini. 45? Via con il secondo tempo! 19:23 Non ci sono sostituzioni. Tutto pronto per il secondo tempo Finisce il 1? tempo. Bellissimo ritmo e livello molto alto fin qui. 45’+2 Respintona anche di FALK su OLIVIERO da fuori area! Calcio d’angolo Italia! 45’+1 PARATONAAA di GIULIANIII!!! Fermata sul più bello Blomqvist dopo una bella fuga ed essersi trovata uno contro uno con il portiere italiano. Saranno 2 i minuti di recupero. 44? Cercata tantissimo Sofia Cantore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 0-0, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: si riparte con il 2° tempio!

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

LIVE Italia-Svezia, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: Soncin schiera dal 1’ Piemonte e Cantore, presenti anche Bonansea e Caruso

Riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:15 Le due nazionali stanno scendendo in campo in questo momento. A breve gli inni, poi il calcio d'inizio!

Diretta/ Italia Svezia donne (risultato finale 0-5): una dura lezione per le Azzurre! (29 luglio 2023)

Scrive ilsussidiario.net: Italia Svezia donne 0-5: il risultato finale della diretta certifica la netta sconfitta delle Azzurre nella seconda partita nel girone G dei Mondiali di calcio femminile 2023. I gol di Ilestedt al ...

Italia-Svezia risultato 0-5 ai Mondiali femminili: azzurre travolte da Ilestedt, Blackstenius, Rolfo e Blomqvist

corriere.it scrive: (Gaia Piccardi) L’Italia ringiovanisce (25 anni e 129 giorni l’età media delle azzurre in campo) ma la Svezia fa a pezzi la linea verde della compagnia delle celestine, travolta 3-0 già dopo ...