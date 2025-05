LIVE Italia-Svezia 0-0 Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA | le padrone di casa spingono ma non affondano Gol annullato ad entrambe le parti

In una partita tesa e combattuta, Italia e Svezia si ritrovano sullo 0-0 nella Nations League di calcio femminile. Le azzurre spingono con determinazione, ma il gol sembra sfuggire di mano. Annullati due gol, entrambe le squadre cercano la svolta decisiva. Questo incontro sottolinea l'importanza crescente del calcio femminile: un trend in ascesa che merita attenzione. Riusciranno le nostre ragazze a trovare la rete nei minuti finali? Non perdere i prossimi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81? Tentativo di break di Bonfantini che recupera un’ottima palla. Rimane in fase offensiva l’11 azzurro. 80? Ci sarà, verosimilmente, un generoso recupero. 79? Ritmi decisamente calati. Stiamo entrando negli ultimo 10? minuti. 77? Si riprende solo ora. 75? Colpo molto forte preso da Annamaria Serturini che sta per fortuna uscendo sulle sue gambe. Pronte ad entrare Bonfantini e Beccari. 74? Chiedono il cambio per Serturini e la barella. 73? Corner stretto. Rimasta a terra Serturini dopo uno scontro aereo anche con la compagna Giuliani. 72? Ha rischiato tantissimo l’Italia dopo la percussione di Andeon, appena entrata per Nilde. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 0-0, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: le padrone di casa spingono ma non affondano. Gol annullato ad entrambe le parti

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Svezia 0 Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Italia - Svezia in Nations League di Calcio donne 2025: programma, convocate, orario e dove vedere la partita in diretta; Italia femminile-Svezia dove vederla: Rai, Dazn o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Torneo di Sviluppo UEFA: l’Italia batte 2-0 la Svezia e chiude la stagione con una vittoria. Leandri: “Un bel percorso di crescita”; Dove vedere Italia-Svezia di Nations League Femminile. 🔗Se ne parla anche su altri siti

LIVE Italia-Svezia, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: Soncin schiera dal 1’ Piemonte e Cantore, presenti anche Bonansea e Caruso

Da oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:15 Le due nazionali stanno scendendo in campo in questo momento. A breve gli inni, poi il calcio d'inizio!

Diretta/ Italia Svezia donne (risultato finale 0-5): una dura lezione per le Azzurre! (29 luglio 2023)

ilsussidiario.net scrive: Italia Svezia donne 0-5: il risultato finale della diretta certifica la netta sconfitta delle Azzurre nella seconda partita nel girone G dei Mondiali di calcio femminile 2023. I gol di Ilestedt al ...

Italia-Svezia risultato 0-5 ai Mondiali femminili: azzurre travolte da Ilestedt, Blackstenius, Rolfo e Blomqvist

Si legge su corriere.it: (Gaia Piccardi) L’Italia ringiovanisce (25 anni e 129 giorni l’età media delle azzurre in campo) ma la Svezia fa a pezzi la linea verde della compagnia delle celestine, travolta 3-0 già dopo ...