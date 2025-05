LIVE Italia-Svezia 0-0 Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA | al cooling break risultato bloccato sulla parità

Nel match di Nations League tra Italia e Svezia, il punteggio rimane bloccato sullo 0-0, ma le emozioni non mancano. Durante il cooling break, la tensione aumenta: entrambe le squadre cercano di farsi valere, ma la precisione latita. Questo incontro rappresenta un'importante tappa nel percorso di crescita del calcio femminile, che sta guadagnando visibilità e sostegno. Sarà interessante vedere chi sfodererà il colpo decisivo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28? Gioco ripreso. Entrambe le squadre fanno fatica ad incidere negli ultimi 11 metri. Cooling Break. Tanto caldo al Tardini di Parma nonostante l’orario. 25? Ci prova Severini, una deviazione smorza il tiro. Buon momento del match però. 24? Chiusura di Oliviero su potenziale ripartenza delle ospiti sugli sviluppi del corner. 23? RISCHIO AUTOGOL DELLA SVEZIA!! Miracolo di FALK su un tocco di Holmberg! Angolo Italia. 22? Nonostante le poche occasioni da entrambe le parti, il match è combattuto e di alto livello. Manovrano le svedesi che fanno fatica a trovare la verticalizzazione giusta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 0-0, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: al cooling break risultato bloccato sulla parità

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Svezia 0 Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Italia - Svezia in Nations League di Calcio donne 2025: programma, convocate, orario e dove vedere la partita in diretta; Italia femminile-Svezia dove vederla: Rai, Dazn o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Torneo di Sviluppo UEFA: l’Italia batte 2-0 la Svezia e chiude la stagione con una vittoria. Leandri: “Un bel percorso di crescita”; Dove vedere Italia-Svezia di Nations League Femminile. 🔗Cosa riportano altre fonti

LIVE Italia-Svezia, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: Soncin schiera dal 1’ Piemonte e Cantore, presenti anche Bonansea e Caruso

Riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:15 Le due nazionali stanno scendendo in campo in questo momento. A breve gli inni, poi il calcio d'inizio!

Diretta/ Italia Svezia donne (risultato finale 0-5): una dura lezione per le Azzurre! (29 luglio 2023)

Come scrive ilsussidiario.net: Italia Svezia donne 0-5: il risultato finale della diretta certifica la netta sconfitta delle Azzurre nella seconda partita nel girone G dei Mondiali di calcio femminile 2023. I gol di Ilestedt al ...

Italia-Svezia risultato 0-5 ai Mondiali femminili: azzurre travolte da Ilestedt, Blackstenius, Rolfo e Blomqvist

Secondo corriere.it: (Gaia Piccardi) L’Italia ringiovanisce (25 anni e 129 giorni l’età media delle azzurre in campo) ma la Svezia fa a pezzi la linea verde della compagnia delle celestine, travolta 3-0 già dopo ...