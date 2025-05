LIVE Italia-Iran Amichevole volley 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Siamo quasi pronti per un incontro che promette emozioni forti: Italia-Iran, amichevole di volley maschile! Un evento che non solo accende gli animi degli appassionati, ma si inserisce nel contesto di una crescita globale della pallavolo, sport in continua espansione. La sfida odierna è l'occasione perfetta per vedere all'opera i talenti emergenti. Rimanete sintonizzati per scoprire chi avrà la meglio e segnare un passo importante verso le competizioni future!

15.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Iran, amichevole di pallavolo maschile 2025. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Iran, amichevole di pallavolo maschile 2025. Seconda uscita stagionale per la nazionale di Ferdinando De Giorgi che dopo la vittoria al tiebreak Monaco contro la Germania torna in campo contro una delle formazioni asiatiche più quotate. In quest'incontro i campioni del mondo ritrovano alcuni pilastri della propria squadra con Simone Giannelli, Simone Anzani e Yuri Romanò che tornano protagonisti.

