LIVE Italia-Iran 2-3 Amichevole volley 2025 in DIRETTA | gli iraniani vincono al tie-break il primo test

Un'avvincente amichevole di volley ha visto trionfare l'Iran sull'Italia al tie-break, un risultato che accende i riflettori su un 2025 ricco di sfide per entrambe le squadre. Con errori dai 9 metri a profusione, la qualità del gioco è stata altalenante, ma i palleggiatori Boninfante e Behnejad hanno dimostrato il loro valore con turni di battuta decisivi. Un test interessante che preannuncia una stagione emozionante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.25 Tantissimi errori dai 9 metri da entrambe le parti che hanno abbassato la qualità della partita. I due set non giocati punto a punto, il secondo ed il terzo, sono stati decisi da due ottimi turni in battuta dei due palleggiatori, Boninfante e Behnejad. 18.23 L'Iran vince al tie-break il primo test match contro l'Italia. La nazionale allenata da Roberto Piazza ha trionfato 23-25, 25-18, 14-25, 25-21, 15-11 in una partita per larghi tratti equilibrata 18.21 VITTORIA PER L'IRAN!! La battuta di Sani termina lunga e mette la parola fine su quest'incontro.