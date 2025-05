LIVE Italia-Iran 2-2 Amichevole volley 2025 in DIRETTA | gli azzurri devono inseguire nel tie-break

In un emozionante incontro amichevole di volley, l'Italia affronta l'Iran in una sfida che si fa sempre più intensa. Con il punteggio sul 2-2, il tie break si preannuncia avvincente: gli azzurri sono in rincorsa! Questo match non è solo sport, ma rappresenta anche un momento cruciale per prepararsi alle sfide internazionali del 2025. Non perdere l'occasione di seguire questi giovani talenti in un confronto che accende la passione del volley italiano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-9 Mani out di Haghparast 6-8 Diagonale perfetta di Recine con la palla che atterra sui 3 metri. Tutto velocissimo per l’Italia che prende controtempo il muro iraniano. 5-8 Primo tempo di Matin Ahmadi 5-7 Primo tempo vincente di Gargiulo TIME OUT ITALIA 4-7 Ace di Behnejad con una palla alpina che si arrampica sul nastro e muore nella metà campo italiana 4-6 Mani out di Daneshdout 4-5 Attacco a tutto braccio di Sani con la palla che sbatte sul muro e termina lunga 3-5 Si riscatta immediatamente Haghparast che va a segno con la pipe. 3-4 Scappa in lunghezza la battuta di Haghparast 2-4 Peccato! Il muro italiano legge la pipe di Daneshdout ma la palla sbatte sul nastro e ricade nella metà campo azzurra 2-3 Mani out l’attacco di Rychlicki con la palla che attraversa tutto il campo e termina lunga 1-3 Muro mostruoso di Haghparast con la palla che ricade fulminea sulla schiena di Rychlicki 1-2 Primo tempo vincente di Poshtpari 1-1 Pipe perfetta di Sani con la palla che si insacca tra il muro e la rete 0-1 Hagparast pizzica le mani del muro con l’attacco in diagonale QUINTO SET Nel quarto set sono calate entrambe le formazioni con molti errori al servizio da entrambe le parti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Iran 2-2, Amichevole volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri devono inseguire nel tie-break

