LIVE Italia-Iran 1-1 Amichevole volley 2025 in DIRETTA | gli azzurri provano ad allungare nel terzo set

In un emozionante incontro di volley amichevole, l'Italia sta sfidando l'Iran in un match che si inserisce in un trend crescente per il volley azzurro, sempre più seguito e apprezzato. Con un punteggio attuale di 1-1, gli azzurri cercano di prendere il volo nel terzo set! Da segnalare l'ace di Boninfante e il fantastico muro di Bottolo: la squadra è in forma e promette spettacolo! Rimanete con noi per ogni emozione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-9 Haghparast colpisce malissimo il pallone che termina ampiamente lungo 16-9 Aceee di Boninfante! 15-9 Si ferma in rete il servizio di Saadat. Quindicesimo errore dai 9 metri per l’Iran 14-9 primo tempo di Poshtpari. 14-8 MONSTER BLOCK DI BOTTOLO!! 13-8 Anzani va a segno con il primo tempo riuscendo a girare un’alzata imperfetta 12-8 Errore al servizio di Sani. 12-7 Attacco a tutto braccio di Romanò che riporta gli azzurri sul +5. 11-7 Termina di poco largo il muro di Boninfante sul primo tempo di Ahmadi 11-6 Diagonale vincente di Daneshdoust. 11-5 Behnejad colpisce malissimo la battuta 10-5 Saadat passa sopra il muro italiano e va a segno verso posto 6 TIME OUT IRAN 10-4 Diagonale vincente di Romanò che attacca benissimo un’alzata difficile con la palla molto vicina alla rete 9-4 Muro vincente di Anzani sul palleggio di Poshtpari 8-4 Scappa di pochissimo in lunghezza la battuta di Poshtpari 7-4 Si ferma in rete il servizio di Bottolo 7-3 Pipe vincente di Sani 6-3 Si ferma in rete il servizio di Boninfante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Iran 1-1, Amichevole volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri provano ad allungare nel terzo set

