LIVE Italia-Iran 0-0 Amichevole volley 2025 in DIRETTA | inizia l’amichevole alcuni esperimenti per De Giorgi

L'Italia sta affrontando l'Iran in un'amichevole di volley che si profila come un test cruciale per il futuro. Con De Giorgi al timone, è l'occasione perfetta per sperimentare nuove strategie e giocatori emergenti. Il punteggio è ancora in equilibrio, ma la buona ricezione degli azzurri potrebbe fare la differenza. Questo match non è solo un gioco: è un assaggio delle emozioni che ci attendono nei prossimi tornei internazionali!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-9 Finisce lungo l’attacco dell’opposto iraniano che non trova le mani del muro. Primo vantaggio della partita per l’Italia 9-9 Termina lunghissimo il servizio di Saadat 8-9 Diagonale vincente di Saadat. 8-8 Va a segno Romanò che trova il terzo punto di questa partita. Da sottolineare la buona ricezione in bagher di Cortesia sul servizio corto 7-8 Primo tempo vincente di Ahmadi 7-7 Si ferma in rete il servizio di Behnejad. 6-7 Termina fuori il muro italiano sul pallonetto avversario 6-6 Diagonale stretta di Romanò che elude l’intervento a rete del muro a due iraniano 5-6 Attacco vincente dalla seconda linea per Haghparast 5-5 Fallo di invasione fischiato al palleggiatore iraniano 4-5 Scappa in lunghezza il servizio di Sani che aveva provato nuovamente a forzare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Iran 0-0, Amichevole volley 2025 in DIRETTA: inizia l’amichevole, alcuni esperimenti per De Giorgi

LIVE Italia-Olanda, Amichevole volley femminile 2025 in DIRETTA: ancora una Nazionale sperimentale per Velasco

Benvenuti alla diretta della seconda sfida amichevole tra Italia e Olanda nel torneo Volley Femminile AIA Aequilibrium Cup 2025 a Modena.

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Iran 0 Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

L'Italia pronta al doppio test match con l'Iran; A Padova la conferenza stampa di presentazione del BPER TEST MATCH Memorial Pasinato; Borse europee poco mosse. Sale il petrolio con tensione Iran-Israele; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in leggero rialzo: male Campari e Prysmian. Spread sotto quota 100. 🔗Su questo argomento da altre fonti

LIVE Italia-Iran, Amichevole volley 2025 in DIRETTA: prosegue la preparazione verso la Nations League

Scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Iran, amichevole di ...

DIRETTA/ Italia Iran (risultato finale 3-0): vittoria azzurra! (VNL 2024, oggi 24 maggio)

Come scrive ilsussidiario.net: L’Italia ha conquistato una convincente vittoria contro l’Iran con un punteggio finale di 3-0. Fin dall’inizio del match, gli azzurri hanno dimostrato una superiorità evidente, controllando ...

Preolimpico maschile: l'Italia riparte e batte l'Iran 3-0

Secondo sportmediaset.mediaset.it: L'Italvolley incassa la sua quarta vittoria nel torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici: gli uomini di De Giorgi hanno battuto l'Iran con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-22, 25-23) al termine ...