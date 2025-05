LIVE Italia-Iran 0-0 Amichevole volley 2025 in DIRETTA | grande equilibrio nel primo set

Il volley italiano sta vivendo un momento di grande fermento, e la sfida amichevole contro l'Iran ne è la prova! Siamo a un passo da un equilibrio perfetto, con momenti di autentico spettacolo come il monster block di Sani. In un contesto mondiale dove le squadre si sfidano per affermarsi, ogni punto conta. Rimanete sintonizzati per scoprire chi avrà la meglio in questo entusiasmante incontro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-18 Mani out cercato e trovato da Haghparast TIME OUT IRAN 18-17 MONSTER BLOCK!! Muro perfetto di Sani che trova una verticalità perfetta e chiude la strada in parallela. 17-17 Attacco a segno di Romanò. A rete entra Rychlicki al posto di Boninfante 16-17 Primo tempo vincente di Poshtpari che in allungo riesce ad agganciare la palla 16-16 Altro errore al servizio per l’Iran. Entrambe le formazioni stanno forzando molto dai 9 metri senza trovare il campo. 15-16 Scappa in lunghezza il servizio di Bottolo. 15-15 Imprecisa la ricezione italiana con Boninfante che riesce però a salvare la situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Iran 0-0, Amichevole volley 2025 in DIRETTA: grande equilibrio nel primo set

Oggi, l'Italia sfida l'Iran in un'amichevole di volley che si inserisce perfettamente nel percorso di preparazione verso la Nations League.

