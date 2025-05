LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Tiberi prova a resistere Forcing della Visma di Yates

Oggi, il Giro d'Italia 2025 regala emozioni forti! Tiberi è in piena battaglia, cercando di resistere al forcing della squadra Visma guidata da Yates, mentre la corsa si avvicina al GPM del Col de Joux. La tensione cresce e ogni chilometro conta. Sarà interessante vedere se Tiberi ritroverà la sua grinta! In un'epoca in cui il ciclismo sta conquistando sempre più fan, queste sfide rendono il nostro paese protagonista. Restate

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 16.26 Simon Yates ritrova anche Lemmen, che era in fuga. 16.26 Tiberi prova a rientrare con la sua regolarità. 16.25 10 km al GPM del Col de Joux. 30,5 km all’arrivo. 16.25 Prodomme e Verona staccano Tiberi. No, non è ancora il Tiberi che conosciamo. 16.24 Si stacca Adam Yates. Ma Del Toro può ancora contare su Majka e McNulty. 16.24 Prova ad allungare Prodhomme, rientrano Verona e Tiberi. Ma il vantaggio si assottiglia: appena 1’58” sul gruppetto maglia rosa, dove prosegue il forcing della Visma, stavolta con Kelderman. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tiberi prova a resistere. Forcing della Visma di Yates

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

