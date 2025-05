LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | terminato il Col Tzecore Tiberi in fuga

Il Giro d'Italia 2025 è in pieno svolgimento e oggi la tappa promette emozioni. Antonio Tiberi, in fuga, sta lottando per la vittoria, mentre Scaroni si fa notare con un attacco decisivo al Gran Premio della Montagna. Questo evento non è solo una competizione ciclistica, ma un palcoscenico che celebra la resistenza e la passione degli atleti. Segui la diretta e scopri chi conquisterà la maglia rosa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 14.29 Scaroni scatta e va a prendersi il primo posto al GPM. 14.29 I 24 rimasti davanti: Antonio Tiberi e Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), Sylvain Moniquet, Nicolas Prodhomme (Decathlon Ag2r), Darren Rafferty e Georg Steinhauser (EF Education), David Gaudu e Lorenzo Germani (Groupama FDJ), Louis Meintjes (Intermarché), Simon Clarke (Israel), Patrick Konrad, Jacopo Mosca e Carlos Verona (Lidl-Trek), Jefferson Cepeda (Movistar), Mark Donovan e Milan Vader (Q36.5), Mattia Cattaneo (Soudal Quickstep), Chris Harper (Jayco Alula), Romain Bardet (Pic Nic PostNL),, Bart Lemmen (Visma Lease a BIke), Igor Arrieta (Uae Team Emirates XRG), Christian Scaroni (Astana), Alessandro Tonelli (Polti Visit Malta), Martin Marcellusi (Vf Group Bardiani). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: terminato il Col Tzecore. Tiberi in fuga

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Cerca Video su questo argomento: Live Giro D Italia Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Giro d'Italia LIVE: Aggiornamenti in Diretta sul Giro d'Italia; DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Decima Tappa; Giro d'Italia, 13? tappa: Pedersen poker a Vicenza, Van Aert secondo! Del Toro allunga nella generale; 14 tappa Giro d'Italia 2025. 🔗Approfondimenti da altre fonti

LIVE Giro d'Italia, alle 12.20 via alla 19ª tappa da Biella a Champoluc

Si legge su gazzetta.it: Del Toro difende la maglia rosa in una tappa complicata: 5 Gran premi della montagna e dislivello di 4950 metri ...

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tappone impressionante, qui si fa la storia

Secondo oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2025 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ...

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la Red Bull-Bora esulta con Denz, Del Toro mantiene la maglia rosa

Scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2025 17.35 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ...