LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tavola apparecchiata per una vittoria di Del Toro?

Oggi la tappa del Giro d'Italia 2025 si preannuncia cruciale: Del Toro, in cima alla classifica, sta gestendo il ritmo con astuzia. La UAE Emirates, sempre in testa, ha scelto una strategia conservativa. In un mondo sportivo in continua evoluzione, la pazienza e la tattica possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Rimanete sintonizzati per scoprire chi avrà la meglio nella salita di Antagnod!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2025 17.03 Sempre la UAE Emirates a dettare l'andatura. Ritmo molto blando, infatti Prodhomme incrementa a 1'24". Forse a Del Toro va bene così e non pensa al successo di tappa. E' il più veloce tra gli uomini di classifica. 17.01 Inizia la salita di Antagnod. 1'20" di vantaggio per Prodhomme. Il francese ci prova sino in fondo. 16.59 Dal GPM di Antagnod mancheranno 5 km all'arrivo, quasi tutti di discesa. 16.58 Terminata la discesa. Tra poco l'Antagnod. 16.57 15 km all'arrivo e 55? di vantaggio per Prodhomme.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Diretta live Giro d'Italia tappa 19 Biella-Champoluc: Prodhomme unico fuggitivo

Segnala sport.virgilio.it: Diretta live Giro d'Italia 19esima tappa Biella-Champoluc 29 maggio: 166 km con cinque Gran Premi della Montagna, è il terzultimo atto della Corsa Rosa.

LIVE Giro d'Italia, alle 12.20 via alla 19ª tappa da Biella a Champoluc

gazzetta.it scrive: Del Toro difende la maglia rosa in una tappa complicata: 5 Gran premi della montagna e dislivello di 4950 metri ...

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tappone impressionante, qui si fa la storia

Riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2025 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ...