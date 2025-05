LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tappone impressionante qui si fa la storia

Oggi il Giro d'Italia 2025 entra nel vivo con la diciannovesima tappa, un tappone da brivido da Biella a Champoluc! I ciclisti si sfideranno in un'impresa che potrebbe segnare la storia della corsa. In un momento in cui l'attenzione sul ciclismo cresce esponenzialmente, ogni pedalata conta. Non perdere neanche un secondo di questa battaglia epica! Segui la diretta e scopri chi avrà la meglio in montagna!

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2025 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa del Giro d'Italia 2025, la prima delle due tappe regine della Corsa Rosa. Si parte da Biella e si arriva a Champoluc. Sarà clamorosa battaglia in salita con una sfida epica per la maglia rosa. Può davvero succedere di tutto ancora in questo fantastico Giro d'Italia. Isaac Del Toro ha ridato un segnale importante due giorni fa dopo la piccola crisi che lo ha colpito martedì, ma Richard Carapaz e Simon Yates sono vicinissimi e proveranno a mettere in difficoltà la Maglia Rosa.

