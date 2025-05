LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tanti scatti sul Croce Serra Ci prova anche Tiberi

Oggi il Giro d'Italia 2025 regala emozioni sul Croce Serra, con Mattia Cattaneo che conquista il GPM! La competizione sta vivendo un momento esplosivo, dove ogni tappa è una battaglia di strategia e resistenza. Tiberi e Pedersen sono pronti a dare spettacolo, mentre il pubblico è letteralmente incollato allo schermo. Un trend che non si ferma mai: il ciclismo è tornato a essere il re delle emozioni sportive! Non perdere neanche un aggiornamento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 13.02: Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step) è passato per primo sul GPM di Colle Serra. I quattro in fuga hanno 35 secondi di vantaggio sul gruppo. 12.59: Pazzesco Mads Pedersen! Il danese sta provando a portare via un gruppetto. 12.57: Attacco anche di Antonio Tiberi. Il laziale prova a portare via la fuga. 12.56: Intanto mancano due chilometri all’arrivo sul GPM del Croce Serra. 12.54: Ci riprovano Verona, Pidcock, Fortunato ad allungare sul gruppo. Intanto restano sempre con una ventina di secondi di vantaggio Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), Bart Lemmen (Team Visma Lease a Bike), Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tanti scatti sul Croce Serra. Ci prova anche Tiberi

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Cerca Video su questo argomento: Live Giro D Italia Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Giro d'Italia LIVE: Aggiornamenti in Diretta sul Giro d'Italia; DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Decima Tappa; Giro d'Italia, 13? tappa: Pedersen poker a Vicenza, Van Aert secondo! Del Toro allunga nella generale; 14 tappa Giro d'Italia 2025. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Giro d'Italia, alle 12.20 via alla 19ª tappa da Biella a Champoluc

Lo riporta gazzetta.it: Del Toro difende la maglia rosa in una tappa complicata: 5 Gran premi della montagna e dislivello di 4950 metri ...

Giro d’Italia 2025, la tappa di domani Verrès-Sestriere: percorso, altimetria, orari, tv

Riporta oasport.it: Dopo la tappa interlocutoria di giovedì, conquistata da Nico Denz (Red Bull Bora Hansgrohe), ed il tappone alpino con arrivo a Champoluc, il Giro d'Italia ...

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tappone impressionante, qui si fa la storia

Lo riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2025 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ...