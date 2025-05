LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | si fa sul serio la fuga con Tiberi non prende il largo

Il Giro d'Italia 2025 entra nel vivo, e le emozioni sono palpabili! Oggi, la tappa promette colpi di scena: Tiberi in fuga, ma senza riuscire a distaccarsi. Un momento cruciale che riflette l’intensità di questo sport, dove ogni secondo conta. E Pellizzari? Ha perso posizioni, si sta adattando o è in difficoltà? Rimanete sintonizzati per scoprire chi avrà la meglio in questa battaglia sulle due ruote!

Pellizzari ha perso posizioni. Per scelta o perché sta faticando? E' Kruijswijk ad imporre il passo per il capitano Simon Yates. Piganzoli al gancio: sta per staccarsi dal gruppetto degli uomini di classifica. Per il momento regge. Ricordiamo che gli ultimi 2 km della salita saranno anche i più difficili, con pendenza media dell'8,9%. Sono rimasti appena 18 corridori nel gruppetto maglia rosa. Adesso tocca alla Visma mettersi in testa al gruppo principale. 60 km all'arrivo, 4 al GPM.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro d'Italia, alle 12.20 via alla 19ª tappa da Biella a Champoluc

Diretta live Giro d'Italia tappa 19 Biella-Champoluc: Del Toro, Carapaz e Yates si giocano la corsa rosa

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tappone impressionante, qui si fa la storia

