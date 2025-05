LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | si decide tutto sul Col de Joux! Tiberi ci crede Pellizzari ci prova

Oggi il Giro d'Italia 2025 si infiamma sul Col de Joux, un momento cruciale che potrebbe rivelare i veri contendenti per la maglia rosa. Con Tiberi e Pellizzari in prima linea, l'aria è carica di tensione e aspettative. Mentre i corridori affrontano le ultime salite, gli appassionati si chiedono: assisteremo a un colpo di scena o alla conferma del dominio di Yates? Non perdere neanche un attimo di questa battaglia epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2025 16.03 40 km all'arrivo. 16.01 Siamo nelle battute conclusive della discesa. Tiberi, Prodhomme, Verona e Arrieta hanno 14? su Bilbao, Lemmen e Meintjes. A 2'32" il gruppo maglia rosa, sempre tirato dalla Visma di Simon Yates. 16.00 Se Tiberi stesse bene, potrebbe anche vincere la tappa. 2'25" di vantaggio sono tanti per un corridore come lui. 15.59 Per Tiberi sarebbe importante che Bilbao rientri sul quartetto di testa. 15.58 I corridori che fanno parte del gruppo maglia rosa: 1 7 PELLIZZARI Giulio RBH 2 33 CARUSO Damiano TBV 3 61 CARAPAZ Richard EFE 4 68 STEINHAUSER Georg EFE 5 81 BERNAL Egan IGD 6 83 CASTROVIEJO Jonathan IGD 7 101 GEE Derek IPT 8 127 RUBIO Einer MOV 9 171 PIGANZOLI Davide PTV 10 183 KELDERMAN Wilco TVL 11 185 KRUIJSWIJK Steven TVL 12 188 YATES Simon TVL 13 191 STORER Michael TUD 14 204 DEL TORO Isaac UAD 15 205 MAJKA Rafa? UAD 16 206 MCNULTY Brandon UAD 17 208 YATES Adam UAD

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

