LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il temibile Col Saint-Pantalèon!

Oggi, il Giro d'Italia 2025 affronta la temuta tappa di Saint Pantalèon, un momento cruciale che potrebbe ribaltare le sorti della corsa. La UAE Emirates di Del Toro guida con cautela, ma la tensione è palpabile. Questo segmento di gara ricorda come il ciclismo, oltre alla resistenza, richieda astuzia e strategia. Rimanete sintonizzati: ogni pedalata potrebbe rivelarsi decisiva nel contesto di questa storica competizione!

Nel gruppo maglia rosa si mette davanti la UAE Emirtates di Del Toro, che chiaramente non ha nessun interesse di forzare l'andatura. 14.48 Fase di stasi nel gruppo principale al termine della discesa. Nessuno tira e sale a 3'32" il vantaggio dei battistrada. 14.47 Terminata la discesa. Tra 4 km il traguardo volante di Chatillon. Poi, dopo altri 5,5 km, inizierà il Saint-Pantaleon. 14.46 Riepiloghiamo i 24 attaccanti con un vantaggio di 3'01" sul plotone principale: Antonio Tiberi e Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), Sylvain Moniquet, Nicolas Prodhomme (Decathlon Ag2r), Darren Rafferty e Georg Steinhauser (EF Education), David Gaudu e Lorenzo Germani (Groupama FDJ), Louis Meintjes (Intermarché), Simon Clarke (Israel), Patrick Konrad, Jacopo Mosca e Carlos Verona (Lidl-Trek), Jefferson Cepeda (Movistar), Mark Donovan e Milan Vader (Q36.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro d'Italia, alle 12.20 via alla 19ª tappa da Biella a Champoluc

Del Toro difende la maglia rosa in una tappa complicata: 5 Gran premi della montagna e dislivello di 4950 metri

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tappone impressionante, qui si fa la storia

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la Red Bull-Bora esulta con Denz, Del Toro mantiene la maglia rosa

La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi