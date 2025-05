LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Carapaz non stacca Del Toro Pellizzari scivola all’ultima curva

Oggi al Giro d'Italia 2025 l'emozione è palpabile! Carapaz ha tenuto testa ai suoi avversari, mentre Pellizzari ha subito un'improvvisa caduta all'ultima curva, aggiungendo brivido a una tappa già avvincente. Questo evento mette in luce la competitività del ciclismo moderno, dove ogni secondo può cambiare le sorti di una gara. Non perdere nemmeno un attimo di questo straordinario spettacolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2025 17.39 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.38 La caduta di Pellizzari: Caduta per Pellizzari sul rettilineo d'arrivo #GirodItalia pic.twitter.comH3nfrc5wCa — alvento – italian cycling magazine (@alventomagazine) May 30, 2025 17.36 La nuova classifica generale: 1 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 73:47:59 2 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 0:43 3 YATES Simon Team Visma Lease a Bike 1:21 4 GEE Derek Israel – Premier Tech 2:32 5 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 3:36 6 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 5:13 7 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 5:46 8 RUBIO Einer Movistar Team 6:39 9 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 9:11 10 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates – XRG 9:33

Segui con noi la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025, ricca di emozioni e colpi di scena.

gazzetta.it scrive: Del Toro difende la maglia rosa in una tappa complicata: 5 Gran premi della montagna e dislivello di 4950 metri ...

Lo riporta sport.virgilio.it: Diretta live Giro d'Italia 19esima tappa Biella-Champoluc 29 maggio: 166 km con cinque Gran Premi della Montagna, è il terzultimo atto della Corsa Rosa.

Scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2025 17.17 Carapaz e Del Toro hanno guadagnato 20" sul gruppetto con ...