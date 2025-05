LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | arriva la fuga Del Toro guadagna 2? su Carapaz cade Pellizzari

Oggi al Giro d'Italia 2025, la tappa si infiamma con la fuga del "toro", che guadagna terreno su Carapaz. Intanto, la caduta di Pellizzari lascia tutti col fiato sospeso, ma sembra solo un brutto spavento. Questo evento si inserisce nel trend crescente del ciclismo estremo, dove ogni tappa può riservare sorprese e colpi di scena. Non perdere neanche un aggiornamento: il finale promette emozioni forti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 17.31 La caduta di Pellizzari non sembra niente di che. E’ finito lungo in frenata, ma si è appoggiato ai cartelloni pubblicitari prima della scivolata. A prima vista, solo uno spavento. 17.30 Carapaz ha guadagnato 24? sugli altri uomini di classifica, ma non è riuscito a staccare Del Toro. Domani ci sarà il giudice supremo di questo Giro d’Italia: il Colle delle Finestre. 17.29 Pellizzari, causa caduta, ha perso secondi preziosi rispetto al gruppetto con Tiberi, Caruso e Yates. A breve sapremo quanti esattamente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: arriva la fuga, Del Toro guadagna 2? su Carapaz, cade Pellizzari

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

